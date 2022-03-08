استشهاد ضابطين في الحرس الثوري في العدوان الجوي الصهيوني على ضواحي دمشق

وجاء في بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء عن العلاقات العامة للحرس الثوري: اثر الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني صباح يوم امس -الاثنين- في عدوانه الجوي الصاروخي على ضاحية العاصمة السورية دمشق، استشهد اثنان من كوادر الحرس الثوري الابطال المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) هما العقيد احسان كربلائي بور والعقيد مرتضى سعيد نجاد.

وقدّم الحرس الثوري في البيان التبريكات والتعازي باستشهاد هذين العزيزين لاسرتهما الكريمتين ولكل كوادر الحرس الثوري والمجاهدين في سبيل الله واضاف: لاشك ان الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمته هذه.

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