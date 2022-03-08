امير عبداللهيان يتباحث مع نظيره الآذربيجاني حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية

وحيا وزير الخارجية الايراني الذكرى السنوية لبدء العلاقات الدبلوماسية بين ايران وجمهورية آذربيجان، وقال: ان العلاقات بين البلدين بلغت مرحلة التقدم.

وأشار أمير عبداللهيان الى التطورات الاخيرة في منطقة جنوب القوقاز، ورأى ان الهدف المشترك للبلدين هو إرساء الاستقرار بالمنطقة، معربا عن امله بتسوية القضايا العالقة بين البلدين جمهورية آذربيجان وجمهورية ارمينيا من خلال التحلي ببعد النظر وبعيدا عن التدخلات الخارجية.

وفي ضوء زيادة حجم الرحلات بين البلدين، أكد وزير الخارجية الايراني على ضرورة زيادة عدد الرحلات الجوية بين ايران وجمهورية آذربيجان، وكذلك ضرورة إعادة فتح المنافذ الحدودية البرية، معلنا استعداد طهران لتطوير العلاقات الاقتصادية مع باكو وخاصة في مجال الطاقة.

وأشار رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني الى عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وجمهورية آذربيجان في المستقبل القريب، مؤكدا جدية الجانب الايراني للتوصل الى نتائج ايجابية من خلال هذه اللجنة.

*بايراموف يؤكد على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية

من جانبه اعرب وزير خارجية جمهورية آذربيجان خلال هذا الاتصال الهاتفي عن سروره لتنمية التعاون خلال الاشهر الاخيرة بين البلدين ورحب بعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة واشار الى الذكرى السنوية الثلاثين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين طهران وباكو، واصفا مستوى العلاقات بانه متنام.

واشار بايراموف الى زيارة وزير الطرق واعمار المدن الايراني الى باكو، واعتبر ذلك مؤشرا للعلاقات الجيدة بين البلدين الجارين، مؤكدا استعداد بلاده الشامل لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين.

وتبادل الجانبان خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر حول بعض القضايا الاقليمية والدولية.

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