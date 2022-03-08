مصدر مطلع: مفاوضات فيينا بانتظار قرار اميركا

وقال المصدر في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" حول مسيرة مفاوضات فيينا: ان مفاوضات فيينا حققت خلال الاسابيع الماضية تقدما لافتا في ضوء مبادرات ايران وحسن نواياها والدليل على ذلك الاتفاق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لرسم خارطة طريق مشتركة بهدف حل القضايا العالقة المتبقية.

واضاف: انه بالنقطة المقابلة، يعرقل الفريق الاميركي الوصول الى اتفاق جيد عبر التباطؤ في اتخاذ القرار السياسي.

وتابع المصدر: ان الفريق الاميركي في فيينا ينتظر التعليمات اللازمة حول القضايا المتبقية. الاتفاق في فيينا اليوم بحاجة اكثر من اي شيء اخر الى رد اميركا على المقترح المطروح في المفاوضات.

يذكر ان الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا انطلقت في 27 كانون الاول /ديسمبر الماضي وتخللها بعض التوقف بطلب من الوفود المشاركة للتشاور مع عواصمها ويعكف المشاركون على اكمال مسودة نص الاتفاق واتخاذ القرار حول بعض القضايا العالقة.

وكان مساعد الخارجية رئيس الوفد الايراني المفاوض علي باقري كني قد عاد الى طهران الثلاثاء لمواصلة المشاورات وسيعود الى فيينا فجر اليوم، ومازالت اجتماعات الخبراء والمشاورات غير الرسمية مستمرة في فيينا.

ورغم التقدم الحاصل في المفاوضات مازالت هنالك قضايا مهمة عالقة ولم يتم التوصل الى الاتفاق النهائي ولا يمكن تحديد موعد حاسم له وان الوصول الى الاتفاق النهائي بحاجة فقط الى اتخاذ قرارات سياسية لازمة من قبل الاطراف الغربية خاصة اميركا.

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