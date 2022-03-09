سفيرة ايران بالامم المتحدة: حققنا منجزات باهرة في مجال تقدم وتمكين النساء

وقالت ارشادي في كلمتها الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الامن الدولي الذي عقد بعنوان "المراة والسلام والامن": ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنذ تاسيسها ولغاية الان اولت الاهتمام دوما بالارتقاء بالمكانة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنساء والفتيات كركن اساس في رسم السياسات والتشريع والتخطيط الوطني.

واضافت: رغم اجراءات الحظر غير القانونية واللاانسانية الاميركية التي تترك تاثيرات وخيمة على تمويل وتنفيذ البرامج المرسومة من قبل الحكومة والمجتمع المدني والقطاعات الخاصة بهدف تقدم وتمكين النساء، فقد حققت ايران منجزات باهرة في هذا المجال.

واكدت بان النساء يؤدين دورا لا ينكر في الارتقاء بالحوار والثقة بمسيرة السلام والامن وقالت: ان الحقيقة المعروفة هي ان تشجيع النساء على المشاركة في مسيرة السلام يعزز امكانية السلام وبالتالي فان مشاركة النساء في مسيرة السلام يعزز فاعلية المساعدات الانسانية ويزيد الحفاظ على المدنيين ويسرع الحل السياسي للخلافات وصون السلام طويل المد واعادة البناء الاقتصادي.

واشارت الى اوضاع النساء في المنطقة وقالت: مازلنا نشهد الدمار الناجم عن النزاعات المسلحة والتطرف العنيف والاحتلال الخارجي وكذلك الهجمات الارهابية التي تستهدف النساء والفتيات. السلام والامن المستديم انما يتحققان من خلال معالجة جذور تلك الامور.

وتابعت السفيرة الايرانية: ان النساء والفتيات الفلسطينيات مازلن يعانين بسبب عشرات العقود من الاحتلال وخرق حقوق الانسان وكذلك السياسات والاعمال الاستعمارية والتمييز العنصري الممارس من قبل الكيان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة والمنتهكة جميعها للقوانين الاساسية للحقوق الانسانية الدولية والقوانين الدولية لحقوق الانسان.

واكدت بان النزاع الطويل في اليمن ترك تاثيرا كارثيا على حقوق النساء في هذا البلد، واشارت الى اوضاع النساء في افغانستان وقالت: ان الاوضاع الراهنة في افغانستان اثرت بشدة على حقوق النساء الافغانيات ومن ضمنها حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية مثل حق الدراسة والعمل والمشاركة السياسية. حقوق النساء يجب ان تحفظ وينبغي على طالبان الاهتمام بمطلب المجتمع العالمي لحماية حقوق الانسان خاصة حقوق النساء.

واكدت سفيرة ومساعدة ممثلية ايران في الامم المتحدة على موقف ايران المبدئي وهو ان القضايا المتعلقة بالنساء والفتيات تقع على عاتق الجمعية العامة وقالت: ان مجلس الامن ينبغي ان يبت في هذا الموضوع فقط حينما يكون مرتبطا بحفظ السلام والامن الدوليين بصورة مباشرة.

انتهى ** 2342