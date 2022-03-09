أداء حامل الاقمار الصناعية الايراني "قاصد" كان دقيقا جدا

وقامت القوة الجوفضائية للحرس الثوري باطلاق القمر الصناعي "نور2" صباح الثلاثاء من القاعدة الفضائية التابعة لها في المنطقة الصحراوية لمدينة شاهرود شمال شرق ايران بواسطة حامل الاقمار الصناعية "قاصد" مزدوج الوقود وثلاثي المراحل وتم وضعه في المدار 500 كم حول الارض بعد 480 ثانية من اطلاقه.

وفي هذا الصدد نشرت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لاميركا الشمالية NORAD على موقعها اولى المعلومات المدارية ثنائية الخط المعروفة باسم TLE (Two Line Elements) للقمر الصناعي "نور2" والتي تحوي نقاطا لافتة.

ووفقا لهذه المعطيات فان الانحدار المداري للقمر الصناعي "نور2" هو 58.3 درجة حيث يبين هذا الرقم الزاوية بين صفحة الاستواء والصفحة المدارية للقمر الصناعي. كما تشير المعطيات الى ان القمر يدور حول الارض 15 مرة يوميا.

وتثبت المعلومات الدقة العالية لحامل الاقمار الصناعية في وضع القمر الصناعي "نور2" في المدار، اذ ان دقة وضع القمر يمكن اثباته من العدد الواقع تحت عنوان eccentricity او الطرد المركزي وهو هنا 0.00096 اي انه عدد اقل من 1 بالالف مما يبين الدقة العالية جدا لحامل الاقمار الصماعية "قاصد" في وضع القمر الصناعي "نور2" في المدار 500 كم بحيث ان المدار الدوراني لهذا القمر جاء بصورة دائرة تماما.

تسجيل هذا الرقم حين وضع القمر الصناعي في المدار مؤشر الى ان حامل الاقمار الصناعية "قاصد" كان اداؤه بافضل صورة ممكنة ومن دون اي نقص ويمكن مقارنته مع دقة وضع الاقمار الصناعية في المدار بواسطة حاملات الاقمار الصناعية من الطراز الاول في العالم.

وقد جرى الاعلان بان مهمة القمر الصناعي "نور2" هي الاستشعار والاستطلاع.

وكان القمر الصناعي "نور1" الذي اطلق من قبل القوة الجوفضائية للحرس الثوري يوم 22 نيسان/ابريل عام 2020 هو للاستشعار وتم وضعه في المدار 425 كم ومازال نشطا وفاعلا لغاية الان.

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