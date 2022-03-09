٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١٠:٣١ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84676818
٠ Persons

سمات

وزير الإعلام اليمني: شعبنا سيتحرك لمواجهة المعتدي الذي يحاول قتله بالحصار والقصف

وزير الإعلام اليمني: شعبنا سيتحرك لمواجهة المعتدي الذي يحاول قتله بالحصار والقصف

طهران / 9 اذار/مارس/ارنا- أكد وزير الإعلام في حكومة الانقاذ الوطني في اليمن ضيف الله الشامي الثلاثاء أن “الشعب اليمني بخروجه المشرف يوم أمس في مسيرات كبرى، قدم رسالة واضحة أنه لن يموت جوعا وحصارا، وسيتحرك لمواجهة المعتدي الذي يحاول قتله بالحصار والقصف”.

وأوضح الشامي أن “الحصار يأتي نتيجة عجز قوى العدوان عن تحقيق أي انتصار عسكري ميداني”، واكد أن “شعبنا يعاني نتيجة عدم وصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على التصاريح الأممية”.

ولفت إلى أن “العدو يحاول أن يجعل الشعب اليمني مستاء من حكومة صنعاء، لكن الخروج الجماهيري الكبير بالأمس أكد وقوف الشعب إلى جانب قيادته”.

وأكد الشامي أن “الأمم المتحدة أغمضت عينيها عما يجري في اليمن من قتل وحصار وتجويع”.

واضاف أن “وضع العدوان عندما يتأزم وعندما تحقق قواتنا انتصارات ميدانية أو ضربات في عمق العدو تتحرك الأمم المتحدة للقيام بجولات ولقاءات”.

انتهى**3276

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha