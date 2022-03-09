وزير الإعلام اليمني: شعبنا سيتحرك لمواجهة المعتدي الذي يحاول قتله بالحصار والقصف

وأوضح الشامي أن “الحصار يأتي نتيجة عجز قوى العدوان عن تحقيق أي انتصار عسكري ميداني”، واكد أن “شعبنا يعاني نتيجة عدم وصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على التصاريح الأممية”.

ولفت إلى أن “العدو يحاول أن يجعل الشعب اليمني مستاء من حكومة صنعاء، لكن الخروج الجماهيري الكبير بالأمس أكد وقوف الشعب إلى جانب قيادته”.

وأكد الشامي أن “الأمم المتحدة أغمضت عينيها عما يجري في اليمن من قتل وحصار وتجويع”.

واضاف أن “وضع العدوان عندما يتأزم وعندما تحقق قواتنا انتصارات ميدانية أو ضربات في عمق العدو تتحرك الأمم المتحدة للقيام بجولات ولقاءات”.

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