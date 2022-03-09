٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٢ ص
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84676830
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المتحدث باسم الخارجية يستنكر العدوان الصاروخي الصهيوني على ضواحي دمشق

المتحدث باسم الخارجية يستنكر العدوان الصاروخي الصهيوني على ضواحي دمشق

طهران/9اذار/مارس/ارنا- ندد المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زاده" بالعدوان الصاروخي للكيان الصهيوني على دمشق الذي ادى الى استشهاد اثنين من كوادر الحرس الثوري المدافعين عن مراقد اهل البيت عليه السلام.

وقال خطيب زاده اليوم الاربعاء ان جريمة الكيان الصهيوني المتمثلة في الهجوم الصاروخي على ضواحي دمشق واستشهاد اثنين من كوادر الحرس الثوري المدافعين عن مراقد اهل البيت عليه السلام تعود الى النزعة الوحشية للكيان الصهيوني منددا بشدة هذا الجريمة الارهابية.

وقدم خطيب زاده تهانيه وتعازيه لاسرة الشهيدين ورفاقهما واكد ان هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام.

واضاف ان الرد على الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني العنصري سيكون ضمن اهداف محور المقاومة في المنطقة.

و قام الكيان الصهيوني صباح الاثنين الماضي بالعدوان الجوي الصاروخي على ضاحية العاصمة السورية دمشق، استشهد خلاله اثنان من كوادر الحرس الثوري الابطال المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع).
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