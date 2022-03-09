إيران وأوزبكستان توقعان وثيقة للتعاون الأمني المشترك

وغادر الادميرال شمخاني، طهران عصر امس الثلاثاء طهران متجها الى العاصمة طشقند، بدعوة رسمية من نظيره الاوزبكي "فيكور محمود اوف".

ووقع أمناء المجلس الأمن القومي الايراني والاوزبكي وثيقة تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية أوزبكستان.

وتمهد هذه الوثيقة الطريق للتعاون المشترك بين طهران وطشقند في مكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجرائم المنظمة الأخرى العابرة للحدود.

وفي إطار توقيع هذه الوثيقة، بدأت مجموعة واسعة من التعاون الاستخباراتي والأمني بين البلدين، وتعقد اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة سنويًا لتقييم نتائج التعاون في طهران وطشقند.

وفي وقت سابق كتب الادميرال شمخاني تغريدة على موقع تويتر، بشأن أهمية هذه الوثيقة، وقال ان تفعيل الطاقات بهدف ترسيخ استقرار مستديم في المنطقة، شرط اساس لتطوير وتعزيز سياسية التعاون الاقليمي لدى الحكومة الثالثة عشرة في ايران.

وأكد ان توقيع وثيقة حول تشكيل لجنة امنية مشتركة بين ايران واوزبكستان إنها خطوة هامة نحو زيادة العلاقات الشاملة بين البلدين.

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