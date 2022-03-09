وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 173حالة وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليوم الاربعاء، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 138 الفا و433 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل5 الاف و8 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و107 الفا و167شخصا.

وأضافت أن الف و 265 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و754 الفا و234 اشخاص لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 47 مليونا و961 الفا و837 شخصا خضع حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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