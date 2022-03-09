استشهاد شاب فلسطیني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

وكان سيف من اهالى برقة شمال غرب نابلس اصيب في الاول من آذار الجاري بثلاث رصاصات إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة دعم واسناد للاسرى في برقة، وادخل الى المستشفى بحالة حرجة، واعلن عن استشهاده اليوم.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن الاحتلال مستمر في استهداف أبناء شعبنا ضمن مسلسل ممنهج للنيل من عزيمتهم وإرادتهم الحرة.

وحذرت الحركة، الاحتلال من تداعيات هذه الجرائم المتواصلة، التي لن يسمح ثوار شعبنا ومجاهدوه أن تمر دون رادع يليق بحجمها وبشاعتها.

ودعت إلى الالتفاف حول المقاومة وخيارها الوحيد القادر على استرداد الحق المسلوب وتطهير الأرض المباركة من دنس المحتلين، وإلى تصعيد الفعل المقاوم على كل نقاط التماس والاشتباك.

وتقدمت الحركة، بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد وأحبابه، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يكون شفيعاً لهم يوم القيامة، ودمه ناراً تحرق الغاصبين، ونوراً للأحرار الثائرين.

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