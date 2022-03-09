٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٣:٠٩ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84677455
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ضبط 157طن من المخدرات خلال عام في محافظة كرمان

ضبط 157طن من المخدرات خلال عام في محافظة كرمان

كرمان/ 9 اذار/ مارس/ارنا- أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة كرمان (شرق البلاد) "علي رضا سوري" ، عن ضبط 157 طن من المخدرات منذ بداية العام الحالي الايراني (بدأ في 21 مارس 2021) وحتى منتصف مارس 2022، في اشتباك بين الشرطة واعضاء عصابة محترفة لتهريب المخدرات.

وقال العقيد سوري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن معدل ضبط المخدرات في هذة المحافظة انخفض بنسبة ثمانية بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف سوري: تحتل محافظة كرمان المرتبة الأولى في مكافحة المخدرات في البلاد، ومن 21 مارس 2020 حتی 21 مارس 2021 تم ضبط 176 طن من المخدرات في هذه المحافظة. 

وتابع سوري : نفذنا 228 عملية مشتركة مع المحافظات الأخرى، وضبطنا أكثر من 53 طنًا من المخدرات في هذه العمليات.

 واكد ان شرطة مكافحة المخدرات في محافظة كرمان تقف على اهبة الجهوزية وترصد بدقة جميع تحرکات العصابات الاجرامیة لتهريب المخدرات.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

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