الادميرال ايراني : البحرية الايرانية دمّرت "مثلث التهديد والحظر والمؤامرات"

جاء ذلك خلال تصريحات قائد سلاح البحر الايراني، بمراسم تنصيب القائد الجديد لجامعة الامام الخميني (رض) للعلوم البحرية، في مدينة نوشهر (شمالي البلاد)، اليوم الاربعاء.

واضاف "الادميرال ايراني"، ان القوة الرادعة للبحرية الايرانية بلغت المستوى الذي سلب الامريكيين والاوروبيين التجرؤ على الحضور في الساحات واستعراض العضلات.

واكد ضرورة التحلي بالوعي واليقظة في كافة الظروف، لمواجهة المؤامرات التي يحيكها الاعداء ضد ايران الاسلامية؛ مستدلا بالتوجيات الحكيمة لسماحة القائد العام للقوات المسلحة الايرانية "اية الله العظمى الخامنئي"، وقال : كلما التزمنا بتعليمات سماحته، كلما استطعنا اجتياز التحديات بنجاح وشموخ.

انتهى ** ح ع

