البرنامج النووي السرّي للكيان الصهيوني يهدد السلم والأمن الإقليميين

"غائبي" ادلى بهذا التصريح، خلال اجتماع مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاربعاء، وذلك في معرض رده الحازم على المزاعم الواهية لمندوب الكيان الصهيوني، حول "موضوع تنفيذ اتفاق الضمانات في ايران"، والتهديد بان "كافة الخيارات مطروحة على الطاولة" ضد برنامج ايران النووي السلمي.

واضاف، ان الكيان الصهيوني ومنذ ولادته اللاشرعية، ارتكب العديد من الجرائم على الصعيد الدولي.

ولفت، بان المشاركين في اجتماع مجلس الحكام اليوم استمعوا الى تخرصات مندوب الكيان الذي ليس عضوا حتى في "معاهدة الحد من الانتشار النووي" (الـ ان – بي –تي)؛ وذلك خلافا لتاكيد المجتمع الدولي عبر قراراته المتتالية، ضرورة التحاق "اسرائيل" الى هذه الاتفاقية و وضع جميع منظوماته النووية تحت طائلة الضمانات الدائمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واردف غائبي، ان الكيان الصهيوني لم يكتف بعدم الانضمام الى معاهدة الحد من الانتشار النووي فحسب، وانما يواصل توسيع برامجه النووية العسكرية؛ مما يشكل تهديدا للسلام والامن الاقليميين.

وقال مندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا : ان "اسرائيل" تستغل عدم رصد برامجها النووية وتخزينها الاسلحة النووية من جانب المجتمع الدولي، لارتكاب انواع الجرائم في العالم؛ بما في ذلك تهديد الدول الاعضاء في منظمة الـ "ان – بي –تي" باستهداف منشآتها النووية المخصصة للاغراض السلمية، وهو ما جاء بوضوح في تصريحات مندوب الكيان خلال اجتماع مجلس الحكام اليوم.

وخلص غائبي الى القول : انني اعتبر هذا التهديد ضد بلادي، نقضا سافرا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، وادينه بشدة؛ كما اتوقع من الدول الاعضاء كافة باتخاذ الموقف ذاته؛ وبذلك فإنني لا اعير اي اهتمام الى القرار المثير للضحك والبلطجي لهكذا كيان ارهابي مجرم وناقض القانون، بل ارفضه بقوة.

انتهى ** ح ع

