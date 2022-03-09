كبير المفاوضين الايرانيين يجري مباحثات مع المبعوث الاوروبي في فيينا

و وصل "باقري كني" صباح اليوم الاربعاء الى العاصمة النمساوية؛ قادما من طهران لاستكمال المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1، بينما تواصلت الاجتماعات والمشاورات غير الرسمية على مستوى خبراء الدول الاطراف.

ورغم التقدم اللافت الحاصل في المفاوضات، لكن مازالت هنالك قضايا مهمة متبقية، ولم يتم التوصل الى الاتفاق النهائي ولا يوجد موعد محسوم لذلك؛ وسيكون الوصول الى الاتفاق النهائي في متناول اليد فقط عند اتخاذ القرارات السياسية اللازمة من قبل الاطراف الغربية خاصة واشنطن.

وكانت الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة 4+1، قد انطلقت يوم 27 كانون الاول/ديسمبر 2021؛ حيث يعكف المشاركون على اكمال مسودة الاتفاق واتخاذ القرار حول بعض القضايا الخلافية.

انتهى ** ح ع

