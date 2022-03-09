مجلس خبراء القيادة : ستراتيجية المفاوضات الرئيسية يجب انتقوم على رفع الحظر واجهاضه

طهران / 9 اذار/مارس/ارنا- أكد وزير الإعلام في حكومة الانقاذ الوطني في اليمن ضيف الله الشامي أن الشعب اليمني بخروجه المشرف يوم أمس الثلاثاء في مسيرات كبرى، قدم رسالة واضحة أنه لن يموت جوعا وحصارا، وسيتحرك لمواجهة المعتدي الذي يحاول قتله بالحصار والقصف.