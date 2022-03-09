٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٧:٢٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84677875
٠ Persons

سمات

مجلس خبراء القيادة : ستراتيجية المفاوضات الرئيسية يجب انتقوم على رفع الحظر واجهاضه

مجلس خبراء القيادة : ستراتيجية المفاوضات الرئيسية يجب انتقوم على رفع الحظر واجهاضه

طهران / 9 اذار / مارس / ارنا – اكد اعضاء مجلس خبراء القيادة في ايران : ان الستراتيجية الرئيسية للجمهورية الاسلامية الايرانية خلال المفاوضات النووية في فيينا، ينبغي ان تكون في سياق تقليل معاناة الشعب وبذل الجهود لرفع الحظر والحصول على ضمانات معتبرة لاجهاض نتائجه.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر، اليوم الاربعاء، عن الاجتماع الرسمي التاسع لمجلس خبراء القيادة في ايران؛ والذي نص على التالي :

يتبع ...** ح ع 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha