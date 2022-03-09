مجلس خبراء القيادة : ستراتيجية المفاوضات الرئيسية يجب ان تقوم على رفع الحظر تماما

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر، اليوم الاربعاء، عن الاجتماع الرسمي التاسع لمجلس خبراء القيادة في ايران؛ والذي نص على اهم القضايا الدولية كما يلي :

- يجب وضع خطط توعوية لشرح مبادئ واهداف الثورة الاسلامية وافشال محاولات الاعداء الرامية الى التضليل على الحقائق في البلاد، والاستفادة في هذا السياق من كافة الوسائل المتاحة واتباع التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية.

- يجب على الفريق الايراني المفاوض (في فيينا) التحلي بالوعي ورصد مؤامرات الاعداء، واتخاذ خطوات بوتائر متسارعة وحاسمة ومتسقة للحفاظ على مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية وانجازات النخب العلمية وتراث العلماء النوويين الشهداء في ايران.

- التاكيد على استمرار دعم المقاومة في العالم الاسلامي والصمود بوجه امريكا والكيان الصهيوني وداعش؛ في ضوء موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الواضح من القضايا الراهنة في دول الجوار ولاسيما افغانستان.

ودعا اعضاء مجلس الخبراء في هذا الخصوص، الى تشكيل دولة شاملة تضمن مصالح جميع الاقوام والمذاهب في افغانستان.

- وعن التطورات في اوكرانيا، اكد البيان على موقف ايران الثابت في مخالفة الحروب المدمرة وقتل الابرياء، وعليه فإن الحرب لايشكل حلّا صحيحا للتطورات في اوكرانيا، كما ان تحركات الغرب الاستفزازية لتوسيع نطاق الحلف الاطلسي في شرق اوروبا شكل انتهاكا لسيادة بلدان هذه المنطقة.

- البيان، تطرق الى العملية الارهابية المروعة التي طالت، يوم الجمعة الماضي، مسجدا للشيعة في بيشاور الباكستانية وراح ضحيتها جمع كثير من المصلين المظلومين هناك؛ وفيما اعرب نواب مجلس الخبراء عن تعاطفهم مع اسر الشهداء، نددوا بهذه الجريمة النكراء وطالبوا دولة باكستان باتخاذ تدابير مناسبة لمكافحة الارهاب وحماية مواطنيها الشيعة والمساجد والمراكز الدينية اكثر من اي وقت مضى.

انتهى ** ح ع