الحرس الثوري : العدو الصهيوني سيلقى ردودا حاسمة على جرائمه

وقال "العميد شريف"، خلال الاجتماعي المرئي اليوم الاربعاء مع مدراء اقسام العلاقات العامة لقوات الحرس الثوري، ان "دم هؤلاء الشهداء المظلومين والاعزاء سيشد من عضد وعزم مجاهدي الأمة الاسلامية وان العدو الصهيوني يعلم بأنه لن يجني شيئا من هذه الجرائم وسيلقى ردودا حاسمة".

كما نوّه بعملية اطلاق القمر الصناعي "نور2" بواسطة القوة الجو- فضائية للحرس الثوري و وضعه بنجاح في المدار على بعد 500 كيلومتر من سطح الارض، وذلك بعد مرور عام على اطلاق القمر "نور1"؛ مصرحا ان هذا الانجاز شكل خطوة كبيرة في سياق تعزيز قدرات ايران الاسلامية على صعيد الفضاء الخارجية واجهاض الحظر الدولي الواسع المفروض على البلاد.

واعتبر ان هذه الخطوة الستراتيجية والانجاز الستراتيجي المرموق الذي يبعث على الفخر والاعتزاز، احد بوادر انتصار الشعب الايراني في الحرب الاقتصادية التي يشنها اعداء الثورة والنظام الاسلامي، وبرهنت على ارادة الحرس الثوري وباقي القوات المسلحة الايرانية على توجيه ضربات الكترونية مدمرة الى الاعداء.

واكد العميد شريف : ان الاولوية المستدية لدى الحرس الثوري والقوات المسلحة الايرانية، قائمة على ستراتيجية "ايران القوية"؛ مشددا على ان "العدو لن يكون قادرا على وقف مسار تطورنا وعزتنا".

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