محادثات بين سفيري إيران وفرنسا ببغداد

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مبنى السفارة الإيرانية ببغداد ، تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي الراهن في العراق ، وأعربا عن أملهما في أن يجري تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للعملية القانونية وعن طريق التفاهم بين الأحزاب والفئات السياسية في أسرع وقت ممكن.

كما أكد الجانبان على استقرار العراق ودوره المهم في المنطقة.

وقال السفير الفرنسي إن استقرار العراق يعزز الاستقرار في المنطقة ، وفرنسا تدعم الحوار الإقليمي.

واعلن شواليه دعم بلاده للمفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4 + 1 ، ودعا للوصول إلى نتيجة مرضية بصورة أسرع.

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