أوليانوف: اقتربنا من نهاية مفاوضات فيينا وقد نتوصل إلى اتفاق في غضون ايام

وقال أوليانوف في تصريح للصحفيين في فيينا الأربعاء إن هناك تكهنات بشأن موقف روسيا في المفاوضات وأن البعض يحاول اتهام موسكو بإطالة أمدها.

وأوضح: المفاوضات لم تصل الى نهايتها بعد، وحتى نص الاتفاق النهائي لم يتم الانتهاء منه. قد يتم الانتهاء من نص الاتفاق غدا، ولكن أيا من الأطراف المتفاوضة لم يوافق حتى الآن على النص.

*ضمان التجارة القانونية هو أحد أهداف الاتفاق النووي

وأشار أوليانوف إلى أن أحد أهداف الاتفاق النووي هو ضمان تجارة إيران المشروعة مع العالم ، وروسيا هي أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لطهران ، ونريد الحفاظ على هذه التجارة.

وتابع قائلا: خلال فترة الضغوط القصوى، لم تلتزم اي دولة أوروبية بتعهداتها ، لكن روسيا وسعت العام الماضي علاقاتها التجارية مع إيران بنسبة 84٪ مقارنة بالعام الذي سبقه، ونحن نتوقع من الأوروبيين والأميركيين عدم التدخل في علاقاتنا مع إيران.

*يجب ألا تعرقل أي عقوبات تنفيذ المشاريع النووية

وقال ممثل الحكومة الروسية لدى المنظمات الدولية في فيينا: نحث الأمريكيين والأوروبيين على عدم فرض أي عقوبات في المستقبل على المشاريع النووية الروسية في إيران في ظل الاتفاق النووي وخارجه لكن رد فعل الأطراف الأخرى لم يكن إيجابيا.

وقال أوليانوف: نحن قريبون جدا من نهاية المفاوضات والانتهاء من نص الاتفاق ، وقد نتوصل إلى اتفاق في غضون، لكن مازال هنالك عدد من القضايا العالقة.

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