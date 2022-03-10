١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٥:٠٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84678139
٠ Persons

سمات

وزير التربية: معلمو المدرسة الايرانية في اوكرانيا عادوا الى البلاد

وزير التربية: معلمو المدرسة الايرانية في اوكرانيا عادوا الى البلاد

طهران / 10 اذار/مارس/ارنا- اعلن وزير التربية والتعليم الايراني يوسف نوري عن عودة موظفي ومعلمي المدرسة الايرانية في العاصمة الاوكرانية كييف الى البلاد.

وقال نوري في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" الاربعاء: انه ومع بدء الحرب وتصاعد حدة الاشتباكات في اوكرانيا كنت على اتصال دائم مع المدرسة الايرانية فيها واطماننت الى سلامة زملائنا العاملين في المدرسة.

واضاف: بعد هذه الاحداث سكن زملاؤنا في منزل حددته لهم سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية خارج المدينة.

وقال نوري: ان زملاءنا العاملين في المدرسة عادوا بعدها الى الوطن برغبتهم الا ان واحدا منهم وهو احد افراد اسرة موظف في السفارة بقي في كييف، وبطبيعة الحال لا اعلم ان كان قد عاد ايضا خلال الايام الاخيرة الى البلاد ام لا.  

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha