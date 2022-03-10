١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١٠:١٩ ص
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84678340
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رئيس الجمهورية: شموخ البلاد يتوقف على تنفيذ مبادئ الامام الخميني (ره)

رئيس الجمهورية: شموخ البلاد يتوقف على تنفيذ مبادئ الامام الخميني (ره)

طهران/10أذار/مارس/ارنا- اكد رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي ان البلاد اليوم بحاجة الى الالتزام بتوجيهات ومبادئ الامام الخميني (ره) اكثر من اي وقت مضى واضاف ان تنفيذ تلك التنوجيهات يضمن النجاح والشموخ للبلاد.

وحضر رئيس الجمهورية واعضاء  مجلس خبراء القيادة صباح اليوم الخميس مرقد الامام الخميني (ره) لتجديد العهد مع مبادئ مفجر الثورة الاسلامية.

واشار ايةالله ابراهيم رئيسي في مراسم تجديد العهد مع مبادئ الامام الخميني (ره) الى ميزات وخصائص الامام الخميني (ره) و افكاره واضاف ان ايران بحاجة اليوم الى التوجيهات الامام الخميني (ره) اكثر من اي وقت مضى وتنفيذ توجيهاته ومبادئه يضمن نجاح البلاد وشموخها.

وكان في استقبال اعضاء مجلس خبراء القيادة في مرقد الامام الخميني (ره) حفيد الامام الراحل حجة الاسلام حسن الخميني.
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