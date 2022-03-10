رئيس الجمهورية: شموخ البلاد يتوقف على تنفيذ مبادئ الامام الخميني (ره)

وحضر رئيس الجمهورية واعضاء مجلس خبراء القيادة صباح اليوم الخميس مرقد الامام الخميني (ره) لتجديد العهد مع مبادئ مفجر الثورة الاسلامية.

واشار ايةالله ابراهيم رئيسي في مراسم تجديد العهد مع مبادئ الامام الخميني (ره) الى ميزات وخصائص الامام الخميني (ره) و افكاره واضاف ان ايران بحاجة اليوم الى التوجيهات الامام الخميني (ره) اكثر من اي وقت مضى وتنفيذ توجيهاته ومبادئه يضمن نجاح البلاد وشموخها.

وكان في استقبال اعضاء مجلس خبراء القيادة في مرقد الامام الخميني (ره) حفيد الامام الراحل حجة الاسلام حسن الخميني.

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