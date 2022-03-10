١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١١:٣٢ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84678420
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رئيس الجمهورية: بيان الخطوة الثانية للثورة الاسلامية يرسم الافاق للأجيال القادمة في إيران

رئيس الجمهورية: بيان الخطوة الثانية للثورة الاسلامية يرسم الافاق للأجيال القادمة في إيران

قم / 10 اذار/مارس/ارنا- قال رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية : إن بيان الخطوة الثانية للثورة الإسلامية وثيقة استراتيجية ترسم الافاق للأجيال القادمة في إيران والشعوب الإسلامية.

وقال آية الله السيد إبراهيم رئيسي اليوم الخميس في رسالة إلى المؤتمر الدولي "الخطوة الثانية للثورة الإسلامية من مراي القرآن والحديث" قرأها أحد مسؤولي المؤتمر ان الاهتمام بالقضايا الاجتماعية وبناء المجتمع والحضارة يرجع إلى شمولية الإسلام.
وتابع: "حاول العديد من الشعوب عبر التاريخ التخلص من القمع والهيمنة ، لكن التاريخ لا يقدم سجلاً ناجحًا لهذه الجهود ، والثورات القليلة التي كانت ناجحة لم تؤد إلا إلى تغيير الحكومات.
قال رئيسي: "لكن الثورة الإسلامية المجيدة للشعب الإيراني أمضت أكثر من 40 عامًا فخورة ملتزمة بأهدافها فهي مستعدة للدخول في مرحلة إصلاح الهياكل الداخلية والاصلاح الاجتماعي.
وينعقد حاليا  المؤتمر الدولي "الخطوة الثانية للثورة الإسلامية من مراي القرآن والحديث"  في مدينة قم.
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