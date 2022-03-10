قائد الثورة الاسلامية يستقبل اعضاء مجلس خبراء القيادة

وفي ختام الجلسة الرسمية التاسعة من الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة ، التقى رئيس وممثلو هذا المجلس صباح اليوم قائد الثورة الإسلامية في حسينية الإمام الخميني (ره) فی طهران.
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طهران / 10 اذار/مارس/ارنا- استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي، صباح اليوم الخميس، رئيس واعضاء مجلس خبراء القيادة وذلك في ختام الجلسة الرسمية التاسعة لمجلس الخبراء القيادة (الدورة الخامسة).
وفي ختام الجلسة الرسمية التاسعة من الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة ، التقى رئيس وممثلو هذا المجلس صباح اليوم قائد الثورة الإسلامية في حسينية الإمام الخميني (ره) فی طهران.
انتهي** 1453
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