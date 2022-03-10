قائد الثورة الاسلامية يستقبل اعضاء مجلس خبراء القيادة

طهران / 9 اذار/مارس/ارنا- اعتبر الرئيس بالوكالة لممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا محمد رضا غائبي، تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بانه يعكس مدى التقدم الحاصل في البت بقضايا الضمانات كنتيجة للتعاون البناء المتبادل بين ايران والوكالة.