١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١:٣٤ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84678587
٠ Persons

سمات

المشاط: الأمم المتحدة معنية وفقاً للقوانين الدولية بإلزام دول العدوان بالرفع الكامل للحصار

المشاط: الأمم المتحدة معنية وفقاً للقوانين الدولية بإلزام دول العدوان بالرفع الكامل للحصار

طهران / 10 اذار/مارس/ارنا-التقى رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن مهدي المشاط، أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي إبراهيم الحملي وقال ان الأمم المتحدة معنية وفقاً للقوانين الدولية واتفاق ستوكهولم بإلزام دول العدوان بالرفع الكامل للحصار.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الآثار الكارثية للحصار الأمريكي المفروض على الشعب اليمني.

وأكد المشاط في اللقاء،، على ضرورة الاهتمام بإيصال المساعدات الغذائية للمستحقين لها.

وشدد على الاهتمام بتنفيذ المشاريع في مجالات الصحة والمياه والطرق واستعادة الخدمات العامة، والتركيز على المشاريع التي توّفر الخدمة للشعب اليمني بشكل مستدام، ولا تجعل منه رهينة للمساعدات لفترات طويلة.

كما أكد أن الأمم المتحدة معنية وفقاً للقوانين الدولية واتفاق ستوكهولم بإلزام دول العدوان بالرفع الكامل للحصار، ومنع القيود الظالمة والقرصنة الأمريكية غير القانونية على الواردات من الغذاء والدواء والوقود.

انتهى** 1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha