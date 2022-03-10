١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٢:٥٠ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84678602
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القائد العام للحرس الثوري :لدينا اليد العليا على الأعداء

القائد العام للحرس الثوري :لدينا اليد العليا على الأعداء

طهران / 10 اذار/مارس/ارنا - قال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسین سلامي إن لدينا اليد العليا على الأعداء واكد ان إنجازاتنا اليوم هي نتيجة اتباع القيادة ودعم الشعب وتعاطفه.

واضاف اللواء سلامي اليوم الخميس خلال ملتقى قادة الحرس الثوري الإيراني ان إبداعات سنوات الدفاع المقدس (الحرب العراقية المفروضة على ايران 1980-1988) لم تقتصر على تلك الفترة فحسب بل هي أيضًا دائمة ومفيدة للمستقبل.
واضاف إن الجهاد أجمل عمل صالح ولن ينسى أبدًا واكد ان الشعب الايراني لن ينسى ما قدم ابناء الشعب في فترة الدفاع المقدس من التضحيات.
وقال إن إيران الإسلامية اليوم تواجه مخاطر وتهديدات الأعداء ويبدو أن الأحداث والتطورات الأخيرة في أوروبا لم تخرج إيران من ألاولوية ، وقد لجا العدو  الى العقوبات الاقتصادية والترهيب العسكري والحرب النفسية والاستخباراتية ضد ايران إلا أن الحرس الثوري الإيراني وقف بحزم ضد مؤامرات الأعداء وحقدهم.

انتهى** 1453

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