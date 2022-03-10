١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٢:٠٣ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84678672
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وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 139 حالة وفاة جديدة بكورونا

وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 139 حالة وفاة جديدة بكورونا

طهران/ 10 اذار/ مارس/ارنا- أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن تسجيل 139حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليوم الخميس، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 138 الفا و572 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل6 الاف و424 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و113 الف و591 شخصا.

وأضافت أن 3 آلاف و 176 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و671 الفا و892 شخصا لغاية الآن.

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