الحكومة حققت النمو الاقتصادي في العام الجاري

و تظهر بيانات مركز الإحصاء بانه ارتفع معدل النمو الاقتصادي للبلاد في موسم الخريف وتجاوز 3.9 في المائة ، بينما كان معدل النمو الاقتصادي للبلاد في خريف العام الماضي 1.1 في المائة.

كما بلغ النمو الاقتصادي للبلاد من خلال انتاج السلع غير النفطية 3.8 في المائة في الخريف للعام الحالي ، بينما في خريف عام 2021 ، كان النمو الاقتصادي للبلاد 0.6 في المائة فقط.

تظهر هذه الإحصائية أن النمو الاقتصادي في الحكومة الثالثة عشرة لم يكن فقط بسبب زيادة الصادرات النفطية ، بل إن القطاعات الاقتصادية الأخرى حققت نموا ملحوظا كان أفضل بكثير من الحكومة السابقة.

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