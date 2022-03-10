١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٤:١١ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84678732
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الحكومة حققت النمو الاقتصادي في العام الجاري

الحكومة حققت النمو الاقتصادي في العام الجاري

طهران/ 10 اذار/ مارس/ارنا- اعلن مركز الإحصاء في البلاد عن نجاح الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي للبلاد في العام الجاري (بدا في 21 مارس 2021) يزيد من ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي.

و تظهر بيانات مركز الإحصاء بانه ارتفع معدل النمو الاقتصادي للبلاد  في موسم الخريف وتجاوز  3.9 في المائة ، بينما كان معدل النمو الاقتصادي للبلاد في خريف العام الماضي 1.1 في المائة.
كما بلغ النمو الاقتصادي للبلاد من خلال انتاج السلع غير النفطية 3.8 في المائة في الخريف للعام الحالي ، بينما في خريف عام 2021 ، كان النمو الاقتصادي للبلاد 0.6 في المائة فقط.

تظهر هذه الإحصائية أن النمو الاقتصادي في الحكومة الثالثة عشرة لم يكن فقط بسبب زيادة الصادرات النفطية ، بل إن القطاعات الاقتصادية الأخرى حققت نموا ملحوظا كان أفضل بكثير من الحكومة السابقة.

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