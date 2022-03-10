مستشار رئيس الجمهورية: ايران تقف على مسافة واحدة من جميع الطوائف والمذاهب

وأضاف ماموستا عبد السلام كريمي اليوم الخميس في اجتماع المجلس إلاداري لمحافظة بوشهر: ان الوحدة بين الشيعية والسنة هي جزء من إستراتيجية النظام مؤكدا ان قائد الثورة الاسلامية يعتبر وجود الطوائف المختلفة في ايران

فرصة ومصدرا للقوة.

وقال: "ان تعزيز التلاحم بين مختلف الطوائف في ايران يسهم في اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية اكثر فاكثر.

ووصف عبد السلام كريمي في جانب اخر من تصريحاته بيان الخطوة الثانية للثورة الاسلامية بأنه هدية من قائد الثورة الاسلامية وأضاف: "اليوم يجب أن نستخدم هذا البيان كعقيدتنا ونمهد الطريق لتنفيذه".

انتهى** 1453