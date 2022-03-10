١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١٠:٤٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84679170
٠ Persons

ايران تنتقد الاجتماعات الشهرية لمجلس الامن لتكرار المزاعم الخاوية ضد سوريا

ايران تنتقد الاجتماعات الشهرية لمجلس الامن لتكرار المزاعم الخاوية ضد سوريا

نيويورك / 10 اذار/مارس/ارنا- انتقد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي انعقاد الاجتماعات الشهرية لمجلس الامن الدولي حول سوريا وتكرار مزاعم لا اساس ضد حكومتها.

وقال تخت روانجي في تصريحه اليوم الخميس خلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول سوريا: ان تسييس تنفيذ معاهدة حظر الاسلحة الكيمياوية واستغلال منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية لاهداف سياسية، سيعود بتداعيات سلبية رئيسية على اقتدار ومصداقية المعاهدة والمنظمة المذكورة.

ودعا سفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة الى التنفيذ الكامل والمؤثر ومن دون تمييز لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة الكيمياوية وكذلك حفظ اقتدار واهلية المنظمة.

واشار الى تنفيذ سوريا لالتزاماتها وقال: ان سوريا نفذت التزاماتها وفقا للمعاهدة وتواصل التعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية وقدمت تقريرها الـ 98 حول محو الاسلحة الكيمياوية في اراضيها في 17 كانون الثاني/يناير 2022. فضلا عن ذلك فان سوريا قدمت بصورة منتظمة للامانة الفنية لمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية وامانة منظمة الامم المتحدة معلومات حول امتلاك واستخدام بعض المنظمات الارهابية للاسلحة الكيمياوية.

يتبع

تعليقك

You are replying to: .
captcha