ايران تنتقد الاجتماعات الشهرية لمجلس الامن لتكرار المزاعم الخاوية ضد سوريا

وقال تخت روانجي في تصريحه اليوم الخميس خلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول سوريا: ان تسييس تنفيذ معاهدة حظر الاسلحة الكيمياوية واستغلال منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية لاهداف سياسية، سيعود بتداعيات سلبية رئيسية على اقتدار ومصداقية المعاهدة والمنظمة المذكورة.

ودعا سفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة الى التنفيذ الكامل والمؤثر ومن دون تمييز لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة الكيمياوية وكذلك حفظ اقتدار واهلية المنظمة.

واشار الى تنفيذ سوريا لالتزاماتها وقال: ان سوريا نفذت التزاماتها وفقا للمعاهدة وتواصل التعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية وقدمت تقريرها الـ 98 حول محو الاسلحة الكيمياوية في اراضيها في 17 كانون الثاني/يناير 2022. فضلا عن ذلك فان سوريا قدمت بصورة منتظمة للامانة الفنية لمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية وامانة منظمة الامم المتحدة معلومات حول امتلاك واستخدام بعض المنظمات الارهابية للاسلحة الكيمياوية.

يتبع