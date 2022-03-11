وزير الاقتصاد الايراني: الظروف متوفرة لازدهار اقتصاد البلاد

وقال خاندوزي في تصريحه الخميس خلال اجتماع مع اساتذة الاقتصاد في جامعات مدينة مشهد المقدسة: انه وفي ضوء اتضاح سياسات الحكومة وموازنة العام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس) من جانب والانفراجات الخارجية من جانب اخر، ستتوفر الظروف في العام القادم لازدهار اقتصاد البلاد بعد العبور من المرحلة الصعبة في العام الحالي.

واضاف: ان خارطة الطريق للنمو غير التضخمي ومكافحة الفقر المصادق عيها في الوزارة هي استراتيجية لفترة عام ونصف العام حيث تم عرضها على رؤساء الجامعات والاساتذة وان اجزاءها تعد اهم وثيقة لاهتمام الحكومة بالاقتصاد العام ونحن بحاجة الى الدعم من الجامعات في هذا المجال.

وقال خاندوزي: ان هذه الوثيقة تربط الاجهزة الثلاث الناشطة في مجال الاقتصاد العام وهي وزارة الاقتصاد ومنظمة التخطيط والميزانية والبنك المركزي.

واوضح بان لجامعة "فردوسي" في مشهد ميزة خاصة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية لشرق البلاد وتقرر ان تصبح كلية الاقتصاد في الجامعة مركز دراسات الدبلوماسية الاقتصادية مع افغانستان ومن ثم مع باكستان.

انتهى ** 2342