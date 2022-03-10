١١‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٣:٢٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84679248
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عقد ثاني اجتماع بين باقري ومورا في اطار مفاوضات فيينا

عقد ثاني اجتماع بين باقري ومورا في اطار مفاوضات فيينا

طهران / 11 اذار/مارس/ارنا- عقد مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني الخميس ثاني اجتماع له مع انريكي مورا منسق المفاوضات النووية في فيينا بين ايران ومجموعة "4+1".

وكان باقري ومورا قد اجتمعا بعد ظهر الخميس ايضا. كما ان الاتصالات والمشاورات مع سائر الوفود مازالت جارية ايضا.

ورغم التقدم اللافت الحاصل في المفاوضات، مازالت هنالك قضايا مهمة متبقية، ولم يتم التوصل الى الاتفاق النهائي ولا يوجد موعد محسوم لذلك؛ وسيكون الوصول الى الاتفاق النهائي في متناول اليد فقط عند اتخاذ القرارات السياسية اللازمة من قبل الاطراف الغربية خاصة واشنطن. 

وكانت الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا، قد انطلقت يوم 27 كانون الاول/ديسمبر 2021؛ حيث يعكف المشاركون على اكمال مسودة الاتفاق واتخاذ القرار حول بعض القضايا الخلافية.

انتهى ** 2342

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