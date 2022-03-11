وزير الاتصالات: بامكان ایران ان تصبح مركزا اقلیمیا لترانزيت البیانات

واشار زارع بور في مدونة على اينستغرام الخميس الى ازاحة الستار عن خارطة طريق الامكانيات الايرانية في الترانزيت الدولي، قائلا ان تحول ايران الى مركز اقليمي لترانزيت البيانات الرقمية هو هدف يمكن تحقيقه.

واضاف: ان ترانزيت البيانات أو المعطيات بين دول الغرب والشرق عبر الاراضي الايرانية له ميزات خاصة لدول الجوار الايراني وأهمها تقليص زمن الاتصال بمقدار 20 الى 30 بالالف من الثانية بسبب خفض المسافة مع مركز المعطيات في اوروبا وكذلك تصليح الاعطال في مسار الألياف الضوئية في أقصر زمن ممكن قياسا مع الطرق البحرية مثل بحر عمان وخليج عدن وقناة السويس.

وقال الوزير زارع بور انه منذ بدء عمل الحكومة الايرانية الجديدة تم ابرام عدة اتفاقيات جديدة للترانزيت الدولي للبيانات وقد ازداد حجم المرور الرقمي عبر الاراضي الايرانية بنسبة 40 بالمئة.

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