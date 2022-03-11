وزير الاقتصاد: خفض مبلغ الاستثمار للحصول على إقامة 5 اعوام في إيران

وقال خاندوزي في تصريح للصحفيين في مشهد مساء الخميس انه بحسب قرار اللجنة الاقتصادية للحكومة فقد تم خفض ملبغ الاستثمار للحصول على اقامة لمدة 5 اعوام في ايران من 250 ألف دولار الى 100 ألف دولار علما بانه ليس أنه ليس من الضروري توظيف هذا المبلغ في مجال الاستثمار بل يكفي فقط وضعها كودائع متوسطة أو طويلة الأجل في البنوك للحصول على الإقامة.

واضاف: إن سقف الإقامة لمدة 5 اعوام للمستثمرين الأجانب سيزداد مع زيادة حجم الاستثمار أيضا ، وبامكان وزارة الداخلية زيادة سقف الاقامة بما يتناسب مع زيادة المستثمر الاجنبي لحجم الاستثمار أو الودائع حيث بامكانه الحصول على تصريح إقامة اعوام أكثر.

وقال: نظرا لضرورة تسهيل تدفق أي رأس مال اقتصادي إلى إيران ، فقد تمت المصادقة على لائحة في وزارة الاقتصاد والمالية لتشجيع وتسهيل تدفق رؤوس الأموال وحتى الودائع الأجنبية في البلاد مع التأكيد على الاستفادة من امكانيات الإيرانيين المقيمين في الخارج والدول المجاورة ، وان هذه اللائحة بانتظار موافقة الحكومة.

انتهى ** 2342