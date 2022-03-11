لقاء ثنائي يجمع باقري ومورا

كما عقد الجانبان اجتماعا مماثلا قبل ظهر أمس الخميس وباتت المشاورات جارية على قدم وساق مع وفود الأطراف الأخرى المشاركة في مفاوضات فيينا.

وفي السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين اميرعبداللهيان، اتصالا هاتفيا، أمس الخميس، مع الأمين العام لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، جوزيب بوريل وأكد أن بالنسبة الى محادثات فيينا يجب ألا تتأثر القضايا الرئيسية ورفع الحظر المفروض بجشع الجانب الأميركي.

وبدات الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا في 27 كانون الاول /ديسمبر الماضي وعكف المشاركون على استكمال مسودة نص الاتفاقية واتخاذ القرار بشأن بعض القضايا الخلافية.

انتهى**أ م د