خطيب جمعة طهران: لا جدوى من التنمية والتقدم دون الأمن

وأشاد صديقي بقيام قوات الحرس الثوري بإطلاق القمر الصناعي نور٢ معتبرا أن هذا النجاح قد طمس عيون الأعداء.

وأضاف صديقي، ان الحرس الثوري الإيراني وإلى جانب الخدمات الأخرى التي قدمها للمجتمع بما في ذلك تقديم المساعدات، ونزول القوات التعبوية الى الساحة في الأيام الحالكة للبلاد، ودعم المظلومين والمضطهدين، اظهر من خلال هذه الخطوة، أنه من الممكن القيام بانجازات تطمس عيون الأعداء وتزرع الهلع في قلوبهم وذلك من دون الاعتماد على القوات الأجنبية بل بالاعتماد على القدرات الداخلية.

وفيما أكد ضرورة فسح المجال امام الكفاءات الشبابية من أجل الإبداع في مختلف مجالات الاقتصاد بالبلاد، أشار صديقي الى إطلاق قمر نور1 الصناعي في مايو 2013 بنجاح ووضعه في المدار والذي دار حول الأرض عشرة آلاف مرة حتى الآن وسيواصل نشاطه لمدة عام آخر. والقمر الصناعي نور 2 استقر على بعد 500 كم من الأرض في غضون ٤٨٠ ثانية بعد الاطلاق، وان استخداماته أكثر بكثير من قمر نور 1، مما تعد خطوة كبيرة للحرس الثوري في الشأن الفضائي.

واوضح خطيب جمعة طهران، بأن الهدف من إطلاق القمر الصناعي نور٢ هو جمع المعلومات ورصد ومراقبة حوادث السيول فضلا عن دوره الخاص في جميع المجالات العسكرية والاستراتيجية والنهوض بقوة الردع للبلاد.

واعتبر إطلاق القمر الصناعي نور٢ يمثل بداية الخطوة الكبيرة للحرس الثوري لدخول الجمهورية الاسلامية الإيرانية إلى عالم الفضاء باعتبارها الدولة الأولى بين البلدان الاسلامية في هذا المجال.

انتهى**أ م د