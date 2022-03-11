الصحة الإيرانية تسجل 139 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الجمعة 11 آذار/مارس)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 138 الفا و711 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 3 آلاف و953 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و117 الفا و544 شخصا.

وأضافت أن 751 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و69 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و768 الفا و271 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 48 مليونا و108 آلاف و485 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 63 مليونا و466 الفا و322 أشخاص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 56 مليونا و72 الفا و967 شخصا الجرعة الثانية، و24 مليونا و794 الفا و304 أشخاص الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 144 مليونا و333 الفا و593 جرعة.

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