إيران ولبنان يتمتعان بقدرات جيدة في مجال ترجمة الأعمال والمؤلفات لدى البلدين

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الجمعة، وزير الثقافة اللبناني، محمد وسام المرتضى، على هامش معرض بيروت الدولي للكتاب في نسخته الـ63، حيث أكد: "حضورنا في هذا المعرض من شأنه أن يشكل فرصة جيدة لتبادل الخبرات وأعمال دور النشر في البلدين".

وأضاف رمضاني: ان حضور ايران في المعارض الدولية المختلفة لا سيما المعارض التي تقام في دول محور المقاومة تعد اولوية بالنسبة للحكومة الثالثة عشرة، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات الثقافية بين إيران ولبنان.

وفيما أشار إلى دعوة وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، محمد مهدي إسماعيلي، لنظيره اللبناني لحضور معرض طهران الدولي للكتاب، عند زيارته الى لبنان بمناسبة الأسبوع الثقافي اللبناني، قال رمضاني: بعد عامين من إقامة معرض طهران للكتاب افتراضيا بسبب تفشي فيروس كورونا، ستستأنف اقامة المعرض حضوريا هذا العام، مما يتيح فرصة جيدة للناشرين اللبنانيين.

الى ذلك، صرح وزير الثقافة اللبناني، محمد وسام المرتضى: "ندعو إلى علاقات طيبة مع أي دولة تمد إلينا يد الصداقة وتسعى إلى إحلال السلام والاستقرار في لبنان. إحدى هذه الدول هي الجمهورية الإسلامية الايرانية وبصفتي وزيرا للثقافة في لبنان، أعلن اننا مستعدون لإقامة أقوى العلاقات الثقافية في المنطقة مع إيران".

انتهى**أ م د