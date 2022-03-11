١١‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١٠:٢٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84680042
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خلال اتصال هاتفي مع نظيره البولندي...

امیر عبداللهیان: الحرب ليست طريق الحل في اي مكان في العالم

امیر عبداللهیان: الحرب ليست طريق الحل في اي مكان في العالم

طهران / 11 اذار/مارس/ارنا- اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان موقف طهران المبني على الحل السياسي لأزمة اوكرانيا، معتبرا الحرب بانه ليس طريق الحل لا في اوكرانيا ولا اليمن ولا افغانستان ولا اي مكان في العالم.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اليوم الجمعة بين وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره البولندي زبيغنيف رايو تباحثا خلاله حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية ومنها ازمة اوكرانيا.

وثمّن امير عبداللهيان، جهود الحكومة البولندية في مجال مساعدة النازحين واللاجئين في الحرب الأوكرانية ، وخاصة عملية إعادة المواطنين الإيرانيين الى البلاد.

كما وصف التصورات الإيجابية لشعبي البلدين عن بعضهما البعض بأنها تكتسب الاهمية على صعيد توطيد العلاقات العريقة بين الحكومتين ، وأكد استعداد طهران لاقامة حفل مشترك خلال زيارة وزير خارجية بولندا لطهران للاحتفاء بالذكرى الثمانين لاستضافة ايران للرعايا البولنديين ، إبان الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى إرسال طائرة تحمل مساعدات إنسانية، بالتعاون بين الهلال الأحمر الايراني واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، إلى النازحين الأوكرانيين وإعلان الاستعداد لإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية ، مؤكدا استعداد فرق الاغاثة الايرانية لتقديم المساعدات الإنسانية الى النازحين واللاجئين في بولندا.

وجدد أمير عبداللهيان موقف طهران المبني على إنهاء الأزمة الأوكرانية عبر اعتماد اسلوب الحل السياسي، وقال: بناءً على مبادئ السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودون الكيل بمكيالين، لن نعتبر الحرب في أوكرانيا أو اليمن أو أفغانستان أو أي مكان في العالم  أنها السبيل للتوصل الى الحل.

يتبع

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