ايران تطالب بادانة الكيان الصهيوني لاغتياله اثنين من قواتها الاستشارية في سوريا

جاء ذلك في رسالة بعثها سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة الى امين عام المنظمة والرئيس الدوري لمجلس الامن الدولي حول المسؤولية الدولية للكيان الصهيوني في اغتيال القوات الاستشارية الايرانية في سوريا.

ووصف تخت روانجي، العمل العدواني الذي قام به الكيان الاسرائيلي الذي ادى الى استشهاد اثنين من القوات الاستشارية الايرانية في سوريا بانه عمل اجرامي وارهابي، مطالبا المجتمع العالمي ومجلس الامن الدولي بادانة هذا العمل الاستفزازي والاجرامي بحزم، وان يحمّل الكيان مسؤولية اعماله غير القانونية التي تعد تهديدا جادا للسلام والامن الدوليين.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي الوقت الذي تحمّل الكيان الاسرائيلي كامل المسؤولية عن جميع تداعيات هذه الاعمال الاجرامية، وتحذر الكيان بصورة جادة لارتكابه اعمالا متهورة وشريرة في المنطقة، فانها تحتفظ لنفسها بحقها الذاتي في الدفاع عن نفسها وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة في الرد على مثل هذه الاعمال الاجرامية في اي وقت ترتأيه.

انتهى ** 2342