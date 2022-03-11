رئيس الجمهورية: نبذل الجهود لاجتثاث جذور الفقر في البلاد

وقال آية الله رئيسي في تصريحه مساء الجمعة خلال اجتماع المجلس الاداري لمحافظة مازندران شمال ايران: ان جدول اعمالنا يتضمن تحسين رواتب الموظفين والعمال وذلك بغية خفض المشاكل المعيشية لذوي الدخل المحدود.

واضاف: من جانب اخر وبغية اجتثاث جذور الفقر يتوجب علينا تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد بحيث تزدهر اعمال المواطنين.

واعتبر تحقيق النمو الاقتصادي بنسبة 8 بالمائة امرا ممكنا واضاف: سنسعى من اجل اجتثاث جذور الفقر في البلاد.

واكد ضرورة ان يتضمن جدول اعمال المسؤولين حل مشاكل المواطنين وقال: ينبغي علينا العمل من اجل قوة واقتدار البلاد وفق توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية وان احد سبل الوصول الى ذلك هو خدمة الشعب وان اولوية المسؤولين يجب ان تكون تحقيق رضى المواطنين.

ووصف السياحة في محافظة مازندران بانها طاقة منقطعة النظير وقال: ان تطوير السياحة وفق نسيج وثقافة محافظة مازندران يجب اخذه بنظر الاعتبار وسنتابع بجد تعزيز ازدهار هذا القطاع.

انتهى ** 2342