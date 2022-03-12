مباحثات ايرانية باكستانية حول سبل تنمية العلاقات التجارية

جاء ذلك خلال لقاء نوريان الجمعة مع نائب رئيس منظمة تنمية التجارة الباكستانية احسن علي مانغي ومدير عام شؤون الخدمات والتسهيلات التجارية بالمنظمة رياض احمد شيخ، وذلك في اطار لقاءاته مع المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين في مدينة كراتشي مركز ولاية السند الواقعة جنوب باكستان.

وخلال اللقاء شرح القنصل الايراني العام رؤية الحكومة الثالثة عشرة بتعميق التعاون مع الدول الجارة خاصة باكستان كدولة صديقة وشقيقة، مؤكدا على التعاون بين المؤسسات الرسمية والقطاعات الخاصة في البلدين للتقدم بالاهداف المشتركة في المجال التجاري.

وتطرق نوريان كذلك الى القضايا المتعلقة باقامة المعارض الايرانية الخاصة في كراتشي وتوقيع اتفاقية بين منظمتي تنمية التجارة في البلدين واقامة الاجتماعات التخصصية عبر الاجواء الافتراضية وتسهيل الصادرات خاصة تقييم السلع التصديرية الايرانية الى باكستان.

وياتي اللقاء بعد اقامة المعرض التجاري الدولي في مدينة كراتشي اخيرا ومشاركة ايران القوية وحضور العديد من الشركات الايرانية فيه وكذلك اقامة المعرض الدولي للصناعة والتجارة الباكستانية والتي جرت ايضا بمشاركة فاعلة من قبل الصناعيين الايرانيين قبل عدة اشهر في كراتشي.

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