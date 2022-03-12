اسلامي: نعمل وفق قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وفي تصريح ادلى به للصحفيين مساء امس الجمعة في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، قال اسلامي اننا نتبع قواعد العلاقات المهنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحا إن لوائحنا وعلاقتنا فنية ومهنية، ولا يمكن للمؤثرات السياسية أن تخرج علاقتنا من إطار قواعد وأنظمة الوكالة.

واضاف اسلامي ان الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لطهران، كانت في مسار التفاعل المتبادل، مؤكدا اننا لن نسمح للعدو بإلصاق التهم لإيران بالشيطنة ومتأثرا بالكيان الصهيوني.

كما اعتبر اسلامي الطاقة النووية والتكنولوجيا الفضائية والنانوتكنولوجي وتكنولوجيا المعلومات بانها مجالات صانعة للقدرة وقال: ان الدولة التي تمتلك هذه التكنولوجيا تكون دولة مقتدرة.

واضاف: انه في قطاع الطاقة النووية كانت غالبية الجهود في مجال التخصيب قيمة جدا وتحقق تقدم جيد فيها، مضيفا : ان العدو لا يطيق بان تصبح هذه التكنولوجيا تحت تصرف سائر الدول وهذه استراتيجية الامن القومي الاميركي التي تسعى للوصول الى مآربها بالدبلومسية والقوة الا انها لم تصل الى هدفها تجاه ايران ابدا.

وقال: ان العدو حاول انهاء التكنولوجيا النووية الايرانية الا انه فشل في بلوغ هدفه واليوم فان تكنولوجيا مشروع الماء الثقيل الذي تحقق بهمم علمائنا، حقق نجاحات جيدة في الاستخدامات المؤثرة في مجال الصحة والصناعة الطبية.

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