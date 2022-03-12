"يونيسف" تكشف حصيلة ضحايا العدوان على اليمن من الأطفال في2022

وافاد بيان لمنظمة يونيسف السبت عن مصرع واصابة 47 طفلا يمنيا في أول شهرين من عام 2022 في مناطق عدة في اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم بسبب العدوان السعودي على هذا البلد.

وقدر تقرير لبرنامج المتحدة الإنمائي أن العدوان على اليمن تسبب بمصرع 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وأكدت يونيسف في بيانها أنه منذ بدء العدوان على اليمن قبل حوالي سبع سنوات، تحققت الأمم المتحدة من مصرع وإصابة أكثر من 10 آلاف و200 طفل، موضحة "من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير".

وكانت المنظمة أفادت في تشرين الأول/اكتوبر الماضي بمصرع نحو 10 آلاف طفل في العدوان على اليمن.

وتابعت "أصبح العنف والبؤس والحزن أمراً شائعاً في اليمن مع عواقب وخيمة على ملايين الأطفال والعائلات. لقد حان الوقت للتوصل إلى حل سياسي مستدام حتى يتسنى لليمنيين وأطفالهم أن يحظوا بالعيش في السلام الذي يستحقون".

انتهی**3269