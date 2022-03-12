مسؤول باكستاني : ثقافة ايران الغنية وحضارتها العريقة مصدر فخر للعالم الإسلامي

والتقى مدير البيت الثقافي الايراني "مهران اسكندريان" في مدينة بيشاور الباكستانية، الیوم السبت "محمد عابد خان" في بيشاور.

واعرب" اسكندريان" خلال اللقاء عن ارتياحه لنهج الحكومة الباكستانية لتعزيز العلاقات الودية بين البلدین، قائلا أن اتخاذ إجراءات كإقامة أسبوع ثقافي في البلدين سيكون له تأثير كبير على تنمية العلاقات الثقافية بين البلدين.

واوضح ان إقامة المعارض الثقافية والفنية، والحرف اليدوية ومعارض كتب الفن والسياحة، والصور والخط، وعروض الأفلام والملابس التقليدية الی جانب تبادل الوفود الموسيقية التقليدية والرياضية والفنانين بين البلدين من بين الإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال اقامة الأسبوع الثقافي بين البلدين.

وقال إن توسيع التفاعلات وزیادة زیارات الفنانين والمسؤولين في البلدين يلعب دورًا كبيرًا في اقتصاد الثقافة، کما یسهم في معرفة الناشطين في هذا المجال وشباب البلدين بتاريخهم العريق.

وأعلن عن استعداد البيت الثقافي الايراني للقيام بأنشطة ثقافية مشتركة کجسر التواصل بین المسؤولين والنشطاء والفنانين من البلدين.

من جانبه قال "محمد عابد خان" أن القواسم المشتركة التاريخية والثقافية والشعبية بین البلدين الی جانب التقدم المتزايد الذي حققته إيران في مختلف المجالات توفر الارضیة لتوطید العلاقات الثنائية والاستفادة من تجارب الجانب الإيراني.

واضاف ان ایران وباکستان کدولتین صديقتین مسلمتین وجارتین لديهما إمكانات كبيرة في مجال الثقافة والسياحة، داعیا إلى تعزيز العلاقات بین النشطاء والمراكز الثقافية والسياحية بین البلدین.

واکد ان جهود الوفد الثقافي الإيراني للتقريب بين البلدين یضاعف الحوافز لدى المسؤولين الباكستانيين لاتخاذ خطوات كبيرة لتوسيع التفاعلات الثقافية بين البلدين.

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