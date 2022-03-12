البخيتي: لن نتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدو

وقال البخيتي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر" صواريخنا وطائراتنا لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدو حتى رفع الحصار، وعلى أبناء الشعب اليمني الذين يعانون من ويلات انقطاع المشتقات النفطية والغاز المنزلي التحشيد للجبهات بالمال والرجال لكسر الحصار بإستعادة حقول النفط والغاز، والنصر قريب بإذن الله سبحانه وتعالى".

واستهدفت القوات المسلحة اليمنية المنشآت النفطية للسعودية أمس الجمعة رداً على هجمات العدوان السعودي والحصار المفروض على الشعب اليمني.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع"، أعلن امس الجمعة تنفيذ عملية "كسر الحصار الأولى" في العمق السعودي رداً على تصعيد العدوان وحصاره ومنع دخول المشتقات النفطية.

وقال سريع في بيان، إن "عملية كسر الحصار الأولى" نفذت بـ 9 طائرات مسيرة منها 3 طائرات نوع صماد3 استهدفت مصفاة أرامكو في الرياض.

وأضاف أن القوات المسلحة استهدفت منشآت أرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقع حساسة أخرى بـ6 طائرات مسيرة نوع صماد1، معاهدا شعب الإيمان والصبر والجهاد بأن القوات المسلحة لن تتردد في الرد المشروع على الحصار الظالم.

وأكد على جهوزية القوات المسلحة وأنها في حالة تأهب قصوى لتنفيذ عمليات عسكرية ردا على منع دخول المشتقات النفطية

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