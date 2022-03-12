مؤسسة المصطفى (ص) تعلن عن دعوة الدورة الخامسة لجائزة المصطفى (ص)

وأفادت اللجنة الإعلامية في مؤسسة المصطفى (ص) للعلوم والتكنولوجيا بدعوتها العلماء والباحثين في العالم الإسلامي والعالم للمشاركة والترشح إلى الدورة الخامسة من جائزة المصطفى (ص) التي ستقام في عام 2023، حيث تقيم مؤسسة المؤسسة مراسم حفل منح جائزة المصطفى (ص) مرة كل عامين بهدف تقديم وتكريم أفضل الباحثين والعلماء في العالم الإسلامي الذين حققوا إنجازات بارزة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا.

ویشمل الجائزة أوسمة المصطفی(ص) العالمية للعلوم والتكنولوجيا وشهادات تقدير وجوائز نقدية.

وكشفت المؤسسة أن الموعد النهائي للمرشحين للتعريف وإرسال الأعمال للدورة الخامسة من جائزة المصطفى (ص) سيكون يوم 31 اغسطس / آب من عام 2022.

وجدير بالذكر أنه بإمكان الراغبين بمزيد من المعلومات حول معايير تقييم الأعمال المقدمة والتسجيل في هذه الدورة، زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة : .www.mustafaprize.org

والحائزين على جائزة المصطفى(ص) بدورتها الرابعة هم: البروفيسور الإيراني كامران وفا، أستاذ الفيزياء بجامعة هارفارد، والذي حصل على الجائزة في مجال الفيزياء النظرية وتحديداً نتيجة لعمله على ما يُعرف "بنظرية F" والبروفيسور البنجلاديشي زاهد حسن، أستاذ الفيزياء بجامعة برينستون، حيث حصل على الجائزة نتيجة أعماله على أشباه معادن ويل فيرميون في مجال فيزياء الكم والبروفيسور اللبناني محمد الصائغ، أستاذ الطب والمناعة في الجامعة الأمريكية في بيروت، وقد حاز على الجائزة نتيجة تقديمه علاجات جديدة لتحسين نتائج الطعم الخيفي الكلوي والقلبي، وذلك في مجال الطب والبروفيسور المغربي يحيى تيعلاتي، أستاذ الفيزياء بجامعة محمد الخامس، وقد حاز على الجائزة نتيجه أعماله وجهوده في مجال الفيزياء النظرية والجسيمات، وتحديداً مراقبة الضوء عن طريق مراقبة تشتت الضوء والبحث عن أحادي القطب المغناطيسي والبروفيسور الباكستاني محمد إقبال تشودري، رئيس مركز ICCBS في جامعة كراتشي، حيث حاز على الجائزة نتيجة اكتشافه لجزيئات جذّابة ذات تطبيقات علاجية في مجال الكيمياء الحيوية العضوية.

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