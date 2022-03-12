١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٣:٠٥ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84680884
٠ Persons

سمات

حجم التجارة الخارجية يبلغ 100 مليار دولار حتى20 مارس الجاري

حجم التجارة الخارجية يبلغ 100 مليار دولار حتى20 مارس الجاري

طهران/ 12اذار/ مارس/ ارنا-اعلن رئيس اتحاد الصادرات الإيرانية "محمد لاهوتي" عن بلوغ حجم التجارة الخارجية 100 مليار دولار حتى نهاية العام الايراني الجاري(20 مارس 2022).

واوضح لاهوتي في تصريح صحفي ان صادرات البلاد تجاوزت رقم 43 مليار دولار في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري الايراني، وبلغت الواردات رقم 46 مليار دولار، ليبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية إلى 90 مليار دولار. ووفقا للتوقعات، ستبلغ حجم التجارة الخارجية 100 مليار دولار بحلول نهاية العام الايراني.

وأكد ان سياسة الحكومة الثالثة عشرة مبنية على زيادة الصادرات بسبب التسهيلات المقدمة وفي حال انخفاض الصادرات سيتم تطبيق قيود على الاستيراد.

وشدد على تناسب حجم الواردات والصادرات في الظروف الراهنة، مشيراً إلى زيادة النمو بنسبة 40 بالمائة في قطاع التصدير و 36 بالمائة في قطاع الاستيراد.

وصرح رئيس اتحاد الصادرات الإيرانية ان الصين والعراق وتركيا والإمارات وأفغانستان هي خمس وجهات بارزة على خريطة صادرات ايران.

انتهى** 1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha