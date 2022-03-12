متحدث الخارجية : الدبلوماسية دائما في خدمة الاقتصاد

واضاف "خطيب زادة" في تصريح للصحافيين خلال تفقده اليوم السبت "معرض الابداع" بمدينة مشهد المقدسة (شرق) : ان المطلوب من الحكومات، العمل كثيرا لمصحة الشباب، وبما يضمن تواصل مسيرة التقدم العلمي للجمهورية الاسلامية في مرحلة الخطوة الثانية من تاريخ الثورة الاسلامية.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية، "المعرفة"، "مؤشرا للقوة والازدهار في ايران الاسلامية"، وان جانبا منه يجب تسخيره لخدمة المسيرة الاقتصادية في البلاد.

واردف : نحن في وزارة الخارجية، سندأب على تسخير الجهاز الدبلوماسي من اجل دعم الشبان والنخب الفاعلة لدى مراكز الابداع في ايران، لكي يبرزوا في الصعيد العالمي ايضا.

وخلص خطيب زادة الى القول : كلما دعمت الحكومات والمؤسسات العامة في البلاد، الشبان، كلّما جنت ثمار ثقتها هذه بافضل نحو ممكن.

انتهى ** ح ع

