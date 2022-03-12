رئيسي : يجب تحديد نقاط المواجهة ضد العدو

وقال "رئيسي" خلال اللقاء مع وزير الامن الايراني وكبار المسؤولين والعاملين لدى هذه الوزارة لمناسبة الاسبوع الوطني لوزارة الامن : ان وزارة الامن لديها سجلّ حافل بالانجازات التي قلّ نظيرها وفي ساحات عديدة؛ بما في ذلك التصدي للزمر المعادية للثورة الاسلامية والقبض على الجواسيس والحؤول دون تغلغل العدو في البلاد، والدفاع عن حياض الوطن.

وفيما شدد على ضرورة تطوير قدرات وزارة الامن وتحقيق نقلة في مسار نشاطاتها، طالب رئيس الجمهورية القوات المنتسبة لوزارة الامن بالتصدي الحازم للجريمة الممنهجة والعصابات الناشطة في مجال تهريب المخدرات والسلع المستوردة ايضا.

واضاف : كما تمكنتم من القضاء على المجموعات المعادية للثورة الاسلامية ونبذها في مزبلة التاريخ، ينبغي لكم اليوم ان تقطعوا ايدي الفاسدين الاقتصاديين.

وصرح رئيسي، ان اهم المسؤوليات الموكلة الى وزارة الامن اليوم، هي "حماية الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنجزات الثورة من موامرات الاعداء".

انتهى ** ح ع

