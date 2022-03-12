امیر عبداللهیان: العلاقات الودية مع الجيران لها مكانة خاصة في السياسة الخارجية الايرانية

وفي برقية وجهها الى نظيره الاذربيجاني جيحون بايراموف، اليوم السبت، هنأ امير عبداللهيان نظيره الاذربيجاني جيحون بايراموف لمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ 30 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين طهران وباكو وكتب: ان العلاقات الودية والاخوية مع الدول الجارة خاصة الدول الاسلامية تحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، وفي هذا الاطار فان جمهورية آذربيجان وفي ضوء الاواصر التاريخية والثقافية والدينية معها لها مكانة ممتازة لذا فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم على الدوام وحدة اراضي هذه الجمهورية.

واضاف: ما يبعث على السرور ان العلاقات الثنائية تطورت خلال العقود الثلاثة الاخيرة على اساس الاحترام المتبادل في مختلف المجالات منها النقل والطاقة والتجارة، وفي الوقت ذاته نرى بان طاقات البلدين والفرص الجديدة الناجمة عن تحرير اراضي جمهورية آذربيجان ترسم آفاقا جديدة لترسيخ العلاقات حيث يجدر استثمارها في ظل الجهود المتبادلة.

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